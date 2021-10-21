Производство молока в Беларуси за пять лет выросло более чем на 10%. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на полях экспортного форума "Беларусь молочная".

"За последнее пятилетие удалось увеличить объем производства молока в целом по стране более чем на 10%. В 2020 году мы достигли цифры в 7,8 млн т. Перспективы очевидны: по результатам года мы увеличим объем производства на 100 тыс. т, а по итогам пятилетки планируем выйти на цифру в 9,2 млн т", - сказал Иван Крупко.

Он подчеркнул, что на внешних рынках большой спрос на белорусскую молочную продукцию. "Потребности внутреннего рынка обеспечены. Сегодня мы делаем все возможное для наращивания экспортного потенциала нашей страны в молочной отрасли. Предприятия работают устойчиво и рентабельно. Зарабатывают сырьевые зоны, переработка и наши трейдеры, которые продают молоко на внешних рынках. Мы стараемся вместе с экспертами выработать дальнейшую стратегию белорусского экспорта в молочном производстве", - отметил министр.

Валовое производство молока в Беларуси наращивается за счет максимальной реализации потенциала продуктивности коров молочного стада при сохранении на протяжении последних лет их численности на уровне 1,4 млн. Пятитысячный рубеж в продуктивности дойного стада был преодолен в 2018 году, а в 2020 году этот показатель составил 5,3 тыс. кг молока с прибавкой к уровню 2019 года в 271 кг.

За 9 месяцев текущего года средний удой молока от коровы превысил прошлогодний показатель на 70 кг и составил 4104 кг.