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Экономика

Производство картофеля в Беларуси за 2022 год выросло на 23%

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Производство картофеля в Беларуси за 2022 год выросло на 23%

Производство картофеля в Беларуси за 2022 год выросло на 23%, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 1,08 млн т картофеля - это 123% к уровню 2021 года.

"Удельный вес потребности торговли в картофеле составляет 9% от его производства, а стабилизационных фондов - 5%. Выращиваются сорта различного целевого назначения: для фри, чипсов, приготовления супов, пюре, драников и другого. В структуре посадок сорта белорусской селекции занимают 70% площадей", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минсельхозпроде, производимые объемы полностью обеспечивают потребность нашей страны.

По материалам belta.by.

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