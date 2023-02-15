Производство картофеля в Беларуси за 2022 год выросло на 23%
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Производство картофеля в Беларуси за 2022 год выросло на 23%, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.
В 2022 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 1,08 млн т картофеля - это 123% к уровню 2021 года.
"Удельный вес потребности торговли в картофеле составляет 9% от его производства, а стабилизационных фондов - 5%. Выращиваются сорта различного целевого назначения: для фри, чипсов, приготовления супов, пюре, драников и другого. В структуре посадок сорта белорусской селекции занимают 70% площадей", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Минсельхозпроде, производимые объемы полностью обеспечивают потребность нашей страны.
По материалам belta.by.
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