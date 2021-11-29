Производство бобруйских сладостей в Славгороде

Крупным белорусским предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время посещения ПТУП "Красный пищевик - Славгород", передает корреспондент БЕЛТА.

"До какого-то времени мы все производства тянули в большие города. Минск перенасытили производственными мощностями, областные центры тоже. И забыли немного про наши районы, малые города. На самом деле любое производство - центр притяжения рабочей силы, социальной жизни, общения между людьми. Создание такого рода производств, как в Славгороде, по выпуску мармелада, разливу меда, где будут работать до ста человек, важно, несмотря на то, что оно совсем небольшое. Это значит, что люди будут обеспечены работой, - подчеркнул Максим Рыженков.- На "Красном пищевике" пока идет монтаж нового оборудования и пусконаладочные работы, средняя зарплата уже около Br900. А когда они выйдут на полную мощность, нужно понимать, что она станет существенно больше. Люди обеспечены жильем, что дает возможность комфортно жить в городе, идет благоустройство, развивается социальная жизнь. Вероятно, не такими семимильными шагами, но то, что мы сегодня увидели, вполне достойно".

Максим Рыженков также ознакомился с ходом монтажа новой могульной линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет, мощность которой более 3 тыс. т продукта в год. На следующей неделе здесь начнутся пусконаладочные работы.

Как рассказал директор славгородского предприятия Андрей Голенков, здесь будут выпускать не только традиционные желатиновые сладости, но и совершенно новые для белорусского рынка продукты. "Базовые виды продукции, которую будут производить здесь, - мармелады на основе желатина, агара, каррагинана, а также мармелад фруктово-желейный на основе пектина. Кроме традиционных сладостей будем производить и инновационные варианты полезных конфет: мармелад на желатине повышенной пищевой ценности (с витаминами) для питания детей школьного и дошкольного возраста; мармелад для людей, предпочитающих низкоуглеводные продукты питания, в том числе диабетический; оригинальные кондитерские изделия на основе биологически ценного растительного сырья; мармелад для питания при интенсивных физических нагрузках; желейные кондитерские изделия с использованием модифицированных крахмалов. Все это позволит сделать славгородские сладости импортозамещающей продукцией и обеспечит людей вкусным и полезным белорусским жевательным мармеладом", - рассказал он.

Кроме этого, Максим Рыженков ознакомился с работой линии по розливу меда, которую "Красный пищевик" запустил в прошлом году. Здесь ежегодно планируют перерабатывать до 300 т полезного продукта в разном ассортименте.

"Таким же путем надо двигаться и в других районных центрах. И не надо жадничать нашим крупнейшим предприятиям, а делать так, как сделал бобруйский "Красный пищевик". Нашли здесь готовую площадку, которая не понадобилась под другие проекты. Сделали акцент на развитии новых и инновационных изделий пищевой продукции. Научили у себя в Бобруйске людей, как работать на этих линиях, поставили сюда несколько технологов. И теперь они знают, что, с одной стороны, у них будет развиваться новое и хорошее производство, а с другой, они сделали очень важное дело для Славгорода", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.