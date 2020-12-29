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COVID-19

Произвести российскую вакцину на “Белмедпрепаратах” планируют к концу февраля – началу марта

belta.by 70 0

Произвести российскую вакцину на “Белмедпрепаратах” планируют к концу февраля – началу марта

Произвести российскую вакцину в РУП "Белмедпрепараты" планируют к концу февраля - началу марта, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Я думаю, конец февраля - начало марта", - сказал Дмитрий Пиневич, отвечая на вопрос, когда будет получена вакцина, производство которой наладят в Беларуси. Что касается объемов, "это будет исчисляться сотнями тысяч, я надеюсь", добавил министр.

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