Проходит республиканская акция «Зимние шины – безопасность для машины!»

С 25 ноября по 5 декабря Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Зимние шины – безопасность для машины!»

Сотрудники ГАИ напомнят владельцам транспортных средств о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование данного требования ПДД, о правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях.

С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС ГАИ проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили.

Напомним! За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин.

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