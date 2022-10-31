Проходит обсуждение проекта Закона о Всебелорусском народном собрании вместе с трудовыми коллективами

В школе №2 состоялось обсуждение проекта Закона о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Перед трудовым коллективом школы выступил первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Чонгарскому избирательному округу Павел Шерснёв.

Согласно проекту Закона Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Обращаясь к присутствующим, депутат подробно остановился на том, что документ определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС; права и обязанности делегата ВНС; принципы и организационные основы деятельности ВНС.

– В нашей стране сложилась практика публичного обсуждения важнейших законодательных актов, инициатив, затрагивающих различные аспекты жизни страны. Призываю не оставаться в стороне и принять участие в обсуждении данного законопроекта – подытожил Павел Шерснёв.

В настоящее время на общественное обсуждение в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси» вынесен проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». Свои предложения по содержанию может внести каждый. Общественное обсуждение проводится по 2 ноября включительно, после чего мнения людей будут обобщены и использованы при подготовке окончательной редакции закона.