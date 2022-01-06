Программа рождественских мероприятий на 7 января
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13.00-14.30
Рождественская программа для детей «Зимние чудеса на Рождество»
18.00-21.00
Праздничная программа «Чарует зимней сказкой святое Рождество»
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