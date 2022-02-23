Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

3

Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и Братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941–1945гг.) Торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона