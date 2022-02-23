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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

 

п/п

Наименование мероприятияДата, время,

место проведения

1Возложение венков и цветов к Братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами23.02.2022, 10.00

Бобруйская крепость

2Возложение венков и цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.23.02.2022, 10.00

улица Минская

3Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и Братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941–1945гг.)

Торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона

23.02.2022, 11.00

площадь Победы

bobruisk.ru

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