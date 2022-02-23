Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
|№
п/п
|Наименование мероприятия
|Дата, время,
место проведения
|1
|Возложение венков и цветов к Братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами
|23.02.2022, 10.00
Бобруйская крепость
|2
|Возложение венков и цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
|23.02.2022, 10.00
улица Минская
|3
|Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и Братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941–1945гг.)
Торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона
|23.02.2022, 11.00
площадь Победы
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