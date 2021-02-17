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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
19 февраля
16.00
ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»		Концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
23 февраля
10.30 – 10.45Возложение венков и цветов к мемориалу воинам-освободителям по ул. Минской
11.00Возложение венков и цветов, торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона (площадь Победы)

Бобруйский горисполком

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