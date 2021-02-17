Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
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Фотографии: из открытых интернет-источников
|19 февраля
|16.00
ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
|Концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
|23 февраля
|10.30 – 10.45
|Возложение венков и цветов к мемориалу воинам-освободителям по ул. Минской
|11.00
|Возложение венков и цветов, торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона (площадь Победы)
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