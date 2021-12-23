Программа новогодних и рождественских мероприятий

Площадь имени Ленина

25.12.2021 г. 17.00-19.00 Новогодний концерт «В новогодний час, молодежь Бобруйска!», 19.00-21.00 Концертная программа «Мелодия Рождества»

26-30.12.2021 г. 11.00-23.00 Музыкальная открытка «Новогоднее настроение»

27-30.12.2021 г. 10.00-12.00 Игровая праздничная программа

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» (ул. Ульяновская, 35/31)

24-26.12.2021 г. 10.00-17.00 Выставка-ярмарка «Новогодние чудеса»

25-26.12.2021 г. 10.30, 13.00, 15.00 Музыкальная новогодняя сказка «Новогодние приключения Аладдина»

Микрорайон Молодежный (ул. Сикорского, 11/1)

25.12.2021 г. 19.00-21.00 Праздничная программа «Приходит время новогоднего волшебства»

УК «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича» (ул. Социалистическая, 105)

24, 27-30.12.2021 г. 11.00, 14.00 Новогоднее представление «Золушка»

ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» (ул. Карбышева, 11)

26, 28-31.12.2021 г. (согласно расписанию) Новогодние массовые катания «Праздник к нам приходит» с участием костюмированных героев