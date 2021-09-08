Программа мероприятий, посвященных Дню танкиста

11 сентября 2021 года с 11.00 до 15.00 состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста:

В микрорайоне Киселевичи:

11.00-11.30 – митинг

11.30-15.00 – праздничный концерт

11.00-15.00 – тематические площадки: детский городок с элементами интерактивноигровой программы; интерактивная площадка ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»; площадки учреждений здравоохранения, Департамента охраны, БГРО ЧС, ПУ «Бобруйскгаз»; мастер-классы; выставка-площадка в рамках районного конкурса постеров «Беларусь – это МЫ».

11.00-15.00 – игровые площадки: районная спортивно-патриотическая квестигра «Патриот»; конкурс рисунков на асфальте; лазертаг; конно-спортивный клуб «Ермак»; аквагрим; батуты; шахматы, шашки.

11.00-15.00 – работа торговли

На левом берегу р. Березины:

12.00 – возложение цветов к памятному знаку офицерам и курсантам военно-тракторного училища.

12.30 – военно-спортивная игра «Герои былых времен».