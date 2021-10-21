Прогноз от главы Минздрава: в ноябре снижение заболеваемости коронавирусом, 5 млн привитых к концу года

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания у Президента, рассказал, когда по прогнозам специалистов в Беларуси минует пик заболеваемости коронавирусом и число больных начнет снижаться, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим аналитическим данным, мы вышли на пиковое значение по заболеваемости примерно около 3,5 - 4 недель назад. Аналогичные пики, связанные с дельта-штаммом, которые наблюдались в других странах, как правило, свидетельствовали о двухмесячном нахождении на высоких цифрах и потом - достаточно резкое снижение уровня заболеваемости", - пояснил руководитель Минздрава. В то же время он предостерег от проведения прямых аналогий с тем, что происходило в Индии или в столице России во время вспышки дельта-штамма: "Есть фактор зимы. Когда рассматриваем Индию или вспышки в Москве, это было лето и немного другая обстановка".

"Сейчас мы примерно месяц уже на пиках, - сказал глава Минздрава. - Думаю, примерно ноябрь - середина ноября - это тот период, когда мы начнем снижение".

Если взять ситуацию в разрезе регионов, то наиболее интенсивный эпидемический процесс идет в Минске, Минской и Гомельской областях. Наименее напряженная ситуация сейчас в Гродно.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что на интенсивность эпидемического процесса напрямую влияет темп вакцинации. По его словам, в последние дни люди активно вакцинируются первым компонентом - цифры иногда превышают 30 тыс. человек в день. В Минздраве рассчитывают, что до конца этого года число привитых в Беларуси достигнет 5 млн человек. "В этом году мы должны прийти к цифре свыше 5 миллионов привитых. Это будет являться основным вкладом в минимизацию эпидемиологической ситуации", - убежден министр. По его словам, сейчас в обороте в Беларуси находится 800 тыс. доз вакцин, на этой неделе в стране ожидается поступление еще одной партии, а на следующей - большой партии китайской вакцины.

Говоря о необходимости вакцинироваться, Дмитрий Пиневич привел убедительные данные: из общего числа тех, кто был госпитализирован с COVID-19, только 4% были вакцинированы. А среди тех, кто с тяжелым течением болезни попал в реанимацию, вакцинированных практически нет, по данным статистики, их не более 0,5%. Министр еще раз обратил внимание на необходимость вакцинации, но отметил, что в Беларуси она останется добровольной.