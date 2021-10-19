Прогноз от главы Минздрава: в ноябре снижение заболеваемости коронавирусом, 5 млн привитых к концу года

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания у Президента, рассказал, когда по прогнозам специалистов в Беларуси минует пик заболеваемости коронавирусом и число больных начнет снижаться, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим аналитическим данным, мы вышли на пиковое значение по заболеваемости примерно около 3,5 - 4 недель назад. Аналогичные пики, связанные с дельта-штаммом, которые наблюдались в других странах, как правило, свидетельствовали о двухмесячном нахождении на высоких цифрах и потом - достаточно резкое снижение уровня заболеваемости", - пояснил руководитель Минздрава. В то же время он предостерег от проведения прямых аналогий с тем, что происходило в Индии или в столице России во время вспышки дельта-штамма: "Есть фактор зимы. Когда рассматриваем Индию или вспышки в Москве, это было лето и немного другая обстановка".

"Сейчас мы примерно месяц уже на пиках, - сказал глава Минздрава. - Думаю, примерно ноябрь - середина ноября - это тот период, когда мы начнем снижение".