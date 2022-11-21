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Погода

Прогноз на 22 ноября. Местами сильный снег

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Прогноз на 22 ноября. Местами сильный снег
22 ноября (вторник). Облачно. Временами снег, мокрый снег, днем возможен дождь. Местами сильный снег. В отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1 -6°С, днем -3, +2°С.
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