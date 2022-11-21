Прогноз на 22 ноября. Местами сильный снег
15 0
22 ноября (вторник). Облачно. Временами снег, мокрый снег, днем возможен дождь. Местами сильный снег. В отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1 -6°С, днем -3, +2°С.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Прогноз на 22 ноября. Местами сильный снег
-
Ночные морозы до -17°С и гололедица ожидаются в Беларуси 20 ноября
-
Оранжевый уровень опасности из-за снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября
-
МЧС предупреждает об опасности в связи с гололедицей
-
В начале следующей недели в Могилевской области прогнозируют осадки
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости