«Профсоюзы — это глас народа». В Бобруйске прошел профсоюзный прием с участием прокурора города

27 октября на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска с 10 до 12 часов прошел профсоюзный прием граждан.

Бобруйчан выслушали: прокурор города Бобруйска Александр Конецкий, главный правовой инспектор Белорусского профессионального союза работников образования и науки Лариса Манюк, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер, председатель БГО Белорусского профессионального союза работников образования и науки Руслана Кравцова.

С вопросами обратились 7 человек. Как отметила Лариса Васильевна, в основном горожан волновали вопросы, касающиеся ЖКХ.

Бобруйчан также интересовали вопросы из сферы образования.

Александр Иванович отметил, что вопросы с которыми приходят граждане, несомненно будут услышаны и взяты на контроль, потому что «Профсоюзы — это глас народа».

/Будет дополнено/