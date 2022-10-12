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Общество

Профсоюзы Бобруйска продолжают мониторинг цен всех категорий товаров в субъектах хозяйствования

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Профсоюзы Бобруйска продолжают мониторинг цен всех категорий товаров в субъектах хозяйствования

Представители профсоюзов Бобруйска входят в состав рабочих групп по мониторингу цен. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.

Запрет на повышение цен действует в Беларуси с 6 октября 2022 года. Соответствующий документ – Директива №10 «О недопустимости роста цен» – подписан Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко после совещания с экономическим блоком на тему инфляции.

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