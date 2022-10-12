Профсоюзы Бобруйска продолжают мониторинг цен всех категорий товаров в субъектах хозяйствования

Запрет на повышение цен действует в Беларуси с 6 октября 2022 года. Соответствующий документ – Директива №10 «О недопустимости роста цен» – подписан Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко после совещания с экономическим блоком на тему инфляции.