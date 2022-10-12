Профсоюзы Бобруйска продолжают мониторинг цен всех категорий товаров в субъектах хозяйствования
4 0
Представители профсоюзов Бобруйска входят в состав рабочих групп по мониторингу цен. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.
Запрет на повышение цен действует в Беларуси с 6 октября 2022 года. Соответствующий документ – Директива №10 «О недопустимости роста цен» – подписан Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко после совещания с экономическим блоком на тему инфляции.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Профсоюзы Бобруйска продолжают мониторинг цен всех категорий товаров в субъектах хозяйствования
-
В Бобруйске прошли акции «Детям о налогах»
-
Акция «Доводы в пользу родительства» пройдет в учреждениях образования Могилевской области
-
Абитуриент 2023, подключайся к online-марафону!
-
В Беларуси началась проверка Вооруженных Сил