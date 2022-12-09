Профсоюзы Бобруйска присоединились к республиканской акции «Память и боль белорусской земли»

В Международный день памяти жертв преступления геноцида – 9 декабря – к республиканской акции «Память и боль белорусской земли», посвященной Году исторической памяти, присоединилось Бобруйское городское объединение профсоюзов.

Памятные мероприятия одновременно в 12 часов дня прошли в городе Минске, областных и районных центрах Республики Беларусь.

В Бобруйске акция прошла у Мемориального комплекса «Жертвам фашизма», расположенном на территории Бобруйской крепости. Здесь собрались представители первичных профсоюзных организаций ОАО «БЗТДиА», ОАО «Славянка», ОАО «ТАиМ», ОАО «Бобруйскагромаш».

Информация! Братская могила советских военнопленных, уничтоженных фашистами, расположена на территории Бобруйской крепости. В ней захоронено 18 704 военнослужащих, сожженных и расстрелянных в казармах Бобруйской крепости. Символичный памятник представляет собой три захоронения с мемориальным комплексом, состоящим из куба «теней-барельефов» солдат и мирных жителей, которые находятся за оградой колючей проволоки. Часть куба в виде «языков пламени» означает сожжение людей. В «куб мужества» врезается железнодорожная платформа со стоящем на ней военнопленным солдатом Красной Армии, укрывающим своей шинелью гражданского человека. В 1972 году здесь установили памятник со звездой, а в 2014 году был открыт Мемориальный комплекс.

Мероприятие начала председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.

Текст полного выступления:

За время оккупации города Бобруйска и его окрестностей немецко-фашистские захватчики уничтожили до 40 000 гражданского населения и более 44 тысяч военнопленных. В акте Бобруйской областной комиссии содействия в работе чрезвычайной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 17 января 1945 г. приводятся следующие данные: «... За 3-летний период оккупации области немецкие захватчики уничтожили более 136 тыс. человек мирного населения и военнопленных. Из этого количества расстреляно более 131 тыс. человек, среди них свыше 5 тысяч детей и 8 тысяч женщин; повешено 168 человек, среди них детей — 42 и женщин — 49; сожжено — 4 178 человек, среди них детей — 1 173 и женщин — 1373. В немецкое рабство угнано 15 675 советских граждан обоего пола».

Уже с июля 1941 года гитлеровцами проводились отдельные расстрелы еврейских жителей. В августе 1941 году в районе фабрики «Красный пищевик» было создано гетто, в которое переселили всех евреев города.

На территории аэродрома в сентябре 1941 года было расстреляно около 7 тысяч бобруйских евреев. Более 5 тысяч человек было расстреляно в лесах возле деревень Каменка и Еловики. Общее число уничтоженных евреев Бобруйска составляет более 20 тысяч человек.

За время оккупации практически все евреи Бобруйска и Бобруйского района были убиты, а немногие спасшиеся в большинстве воевали впоследствии в партизанских отрядах.

7 ноября 1941 года фашисты устроили поджог в крепости. В результате тысячи узников сгорели заживо, а 1 700 человек расстреляли из автоматов и пулеметов при попытке к бегству.

В захваченном гитлеровцами Бобруйске создавались концентрационные и трудовые лагеря.

Отдельно хотелось бы остановиться на месте массового уничтожения. Оно расположено на окраине д. Слободка. Сюда из бобруйского гетто пригнали мужчин, женщин, стариков, детей, а также военнопленных из концлагеря, расположенного в Бобруйской крепости. Их заставили самим рыть себе могилы — 2 рва, а потом расстреляли. Это место стало последним приютом для предположительно 17 000 военнопленных и около 13 000 мирных жителей, 10 000 из которых — евреи.

В списке злодеяний немецко-фашистских захватчиков особое место занимает принудительный вывоз мирных жителей на работы в Германию. В Бобруйске были созданы биржи труда и другие учреждения, которые осуществляли отбор жителей. Для осуществления планов массового вывоза людей на каторжные работы в Германию, немецкие захватчики становились на путь угроз, провокаций, проводили полицейские облавы. По указанию коменданта города Бобруйска с марта 1944 года специальные команды в деревнях Зеленый Дуб, Широкий Рог, Ухватово и других производили массовые изъятия у родителей детей восьми-пятнадцати лет. Большую часть этих детей помещали в так называемые «юношеские лагеря», которые гитлеровцы называли поселениями. Часть детей привозили в Бобруйск и размещали в госпитале для немецких офицеров и использовали в качестве доноров.

Выслушав городского профсоюзного лидера, собравшиеся трудящиеся после минуты молчания возложили цветы в память о погибших.

Справка. Акцию проводит Белорусский профессиональной союз работников отраслей промышленности «Белпрофмаш».

Виктор ЧАБАН, фото автора.