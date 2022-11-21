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Общество

Профсоюзный прием граждан пройдет в Бобруйске 24 ноября

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Профсоюзный прием граждан пройдет в Бобруйске 24 ноября

Об этом корреспонденту Bobrlife сообщила председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.

24 ноября 2022 года Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ОАО «ФанДОК» по адресу: г. Бобруйск, ул. Ленина, 95 с 10.00 до 12.00.

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