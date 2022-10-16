Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!» прошла в Бобруйске

1 0

Профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!» прошла в Бобруйске

Традиционная ежегодная акция Федерации профсоюзов Беларуси «Поздравим маму вместе!» прошла 14 октября во всех уголках Беларуси, в том числе и в Бобруйске.

Профсоюзные работники поздравили с праздником женщин, которые уже стали матерями или только готовятся заступить на этот почетный пост, а также отправили своим мамам специально выпущенные к этому дню открытки.

Фотографии предоставлены Бобруйским городским объединением профсоюзов.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »