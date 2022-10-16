Профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!» прошла в Бобруйске
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Традиционная ежегодная акция Федерации профсоюзов Беларуси «Поздравим маму вместе!» прошла 14 октября во всех уголках Беларуси, в том числе и в Бобруйске.
Профсоюзные работники поздравили с праздником женщин, которые уже стали матерями или только готовятся заступить на этот почетный пост, а также отправили своим мамам специально выпущенные к этому дню открытки.
Фотографии предоставлены Бобруйским городским объединением профсоюзов.
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