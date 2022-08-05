Профсоюзы провели мониторинг цен на школьные товары. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Мониторинг был проведен в торговых центрах, универмагах, на рынках, школьных базарах и в торговых сетях во всех регионах страны. Профсоюзные специалисты детально проанализировали каждую группу товаров для младших и старших классов. Так, более чем на 10% подорожала канцелярия для младших школьников: тетради, простые карандаши, ручки, краски, пластилин, обложки для тетрадей и дневников, кассы букв и слогов. Причем стоимость канцелярских принадлежностей разнится от региона к региону. Если семье из Гомельской области придется потратить на ручки - тетрадки Br174,86, то для жителей Витебской области аналогичный набор обойдется уже в Br207,81. К слову, в прошлом году самая дорогая канцелярия была в Минске.

Аналогичную тенденцию профсоюзы отметили и в стоимости одежды и обуви. Дешевле всего одеть ребенка к школе можно в Гродненской области (мальчика - за Br611,83, девочку - Br498,19). Как выяснилось, мальчика дороже всего собрать в Минской области (Br778,53, область была самой дорогой и в прошлом году), а девочку - в Могилевской (Br634,43).

Что касается товаров для старшеклассников, то здесь тоже есть разделение по областям: цены на один и тот же товар могут существенно отличаться. К примеру, канцелярские принадлежности для старших классов выгоднее всего покупать в Гомельской области (Br161,11). В Минске же родителям придется потратить на аналогичные товары Br230,26, что делает этот город самым дорогим для покупки канцелярских и письменных принадлежностей.

Самую дешевую одежду и обувь для старших классов можно найти в Гродненской области. Одеть девочку обойдется в Br698,14, мальчика - Br730,17. Дороже всего эти покупки обойдутся семье старшеклассника из Минска (Br905,64), родители девочек понесут наибольшие затраты в Могилевской области (Br821,91).

Средняя стоимость экипировки для мальчиков младших классов за год выросла на 7,5%, для девочек - на Br10,3%. Цены на одежду для старшеклассников поднялись на 4,1% для мальчиков и на 8,5% для девочек.

Профсоюзы ежегодно оказывают помощь в подготовке детей к школе. Акция "Профсоюзы - детям" действует с 2002 года. Особое внимание уделяется первоклассникам, детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Материальную и финансовую поддержку получают подшефные детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. В прошлом году профсоюзные организации всех уровней на эти цели потратили более Br6 млн. Также во многих коллективных договорах предприятий заложены нормы по оказанию материальной помощи родителям, воспитывающим детей-школьников. Выполнение этих норм профсоюзы также держат на контроле.