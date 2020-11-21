Профсоюзы Могилевской области провели патриотический автопробег. Фото
mogilevnews.by 19 0
Патриотический автопробег "За единую Беларусь!" провели профсоюзы Могилевской области, его участниками стали порядка 100 человек.
Отправным пунктом маршрута стало Вейнянское кольцо, конечным – мемориал воинской славы «Лудчицкая высота» Быховского района.
Участие в мероприятии приняли представители Могилевского областного объединения профсоюзов, всех областных отраслевых организаций профсоюзов, а также трудовых коллективов предприятий и организаций региона, фермеры Могилевщины.
также
-
Профсоюзы Могилевской области провели патриотический автопробег. Фото
-
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Красный пищевик» со 150-летием со дня образования фабрики
-
Победителями пятого сезона областного турнира по программированию CodingFest признаны разработки учащегося средней школы Бобруйска и студента БРУ. Фото
-
Чествовали Почетных граждан города Бобруйска
-
В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы