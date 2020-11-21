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Общество

Профсоюзы Могилевской области провели патриотический автопробег. Фото

mogilevnews.by 19 0

Патриотический автопробег "За единую Беларусь!" провели профсоюзы Могилевской области, его участниками стали порядка 100 человек.

Отправным пунктом маршрута стало Вейнянское кольцо, конечным – мемориал воинской славы «Лудчицкая высота» Быховского района.

Участие в мероприятии приняли представители Могилевского областного объединения профсоюзов, всех областных отраслевых организаций профсоюзов, а также трудовых коллективов предприятий и организаций региона, фермеры Могилевщины.

 

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