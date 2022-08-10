«Профсоюзы — детям»: как получить помощь к новому учебному году

Самая массовая общественная организация страны – Федерация профсоюзов Беларуси – на протяжении 10 лет ежегодно в августе помогает родителям детей школьного возраста в подготовке их сыновей и дочерей к новому учебному году.

– Акция в рамках республиканского благотворительного марафона ФПБ «Профсоюзы – детям» с каждым годом приобретает все больший масштаб, в том числе в Бобруйске. Особое внимание уделяется ребятам, которые впервые сядут за школьные парты, а также детям-сиротам и инвалидам с детства, мальчишкам и девчонкам из многодетных, неполных, малообеспеченных и приемных семей, – рассказала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

– В каждом профсоюзном комитете на основании его возможностей и Положения об оказании материальной помощи оговаривается, какие категории работников подлежат получению выплат к началу нового учебного года. В разных учреждениях, организациях, на предприятиях оказание материальной помощи происходит по-разному. Поэтому нюансы необходимо уточнять на месте в профсоюзном комитете, – акцентировала внимание Наталья Савонова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

– Кроме того, оказание помощи может быть и от нанимателя по коллективному договору. Во многих учреждениях заложена такая норма, по которой также выдается материальная помощь по приказу руководителя согласно Положению. Без внимания не остается ни одна семья, – отметила Руслана Кравцова, председатель Бобруйской городской организации профсоюзов работников образования и науки.

В 2021 году на подготовку детей к школе профсоюзами по всей стране было выделено более 6 млн рублей.

Как получить материальную помощь

Для этого необходимо обратиться в свою первичную профсоюзную организацию по месту работы и написать заявление на оказание материальной помощи. Оно будет рассмотрено, а деньги выплатят согласно Положению.

Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА, изображение носит иллюстративный характер.