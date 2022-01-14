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Профсоюзный лидер встретилась с коллективом ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»

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Профсоюзный лидер встретилась с коллективом ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»

Председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер провела встречу с трудовым коллективом ОАО "Комбинат школьного питания "Купалинка". На встрече обсудили основные изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь.

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