Профсоюзный лидер Сергей Потапенко уверен, что обновленная Конституция действительно будет народным волеизъявлением и станет основой государственности, настоящим и будущим Беларуси

Во вторник, 1 февраля, в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко встретился с коллективом учреждения по хранению материальных ценностей «Поречье» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Профсоюзный лидер Сергей Потапенко рассказал, что цель встречи – рассказать коллективу учреждения о предстоящем референдуме, объяснить какие вносятся изменения и дополнения, а также ответить на интересующие людей вопросы.

«Сегодня Беларусь выходит на новый этап своего исторического развития. Модернизация белорусского общества, новые потребности людей, стремительное развитие государства – это все, конечно, обуславливает необходимость принятия изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Мы, как нация, сегодня имеем уникальную возможность самостоятельно строить и менять свое будущее. Я уверен, что обновленная Конституция действительно будет народным волеизъявлением и станет основой государственности, настоящим и будущим нашей страны! Я призываю всех членов профсоюза во время проведения референдума прийти на участки и проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон страны. Потому что Конституция влияет на наше будущее и наших детей».