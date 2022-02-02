Профсоюзный лидер Бобруйска Людмила Балакер: те ожидания, которые возлагались обществом на Послание Президента, однозначно оправдались

Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов:

Хочу отметить: те ожидания, которые возлагались обществом на Послание, однозначно оправдались. Президентом были проанализированы основные вызовы, с которыми столкнулось наше государство в последнее время, даны ответы на волнующие вопросы и озвучены планы на перспективу.

В очередной раз Президент подчеркнул, что страна сохраняет социально-ориентированный курс. Это бесплатные образование, здравоохранение, гарантированное пенсионное обеспечение, поддержка уязвимых категорий населения, молодежи, сохранение исторической правды. Президент высказался и на тему санкционного давления, обозначив, как должна развиваться страна в этих условиях. Он объяснил, что в результате санкционного противостояния Беларусь нащупывает новые точки роста, выстраивая экспортно ориентированную экономику. А так называемые соотечественники, которые призывают к санкциям, как подчеркивал Глава государства, совершают преступление против собственного народа. Эту позицию разделяют профессиональные союзы, которые и ранее высказывали отрицательное отношение к санкциям. ФПБ всегда выступает в защиту интересов трудящихся, а любые санкционные действия — это ущемление права людей на труд.