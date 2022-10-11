Профсоюзный лидер Бобруйска Людмила Балакер: профсоюзы ежедневно мониторят цены на все виды товаров (видео)
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— Бобруйское городское объединение профсоюзов осуществляет мониторинг цен в торговых объектах города Бобруйска. Профсоюзы входят в состав пяти рабочих групп в Бобруйске, которые осуществляют мониторинг всех видов товаров в торговых объектах. И три человека – профсоюзных лидеров – входят в состав группы, которая мониторит цены в аптеках. Ежедневно (в том числе в выходные дни) работниками городского объединения профсоюзов осуществляется мониторинг цен. Сводная информация предоставляется в Управление торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета, – рассказала председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.
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