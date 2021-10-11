Профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!» стартовала на Могилевщине. Об этом сообщили в областном объединении профсоюзов.

Как отметили собеседники, 14 октября в Беларуси отметят День матери. Если лично поздравить главного человека в жизни не получается, можно отправить красивую открытку.

«С 11 по 17 октября в каждой профсоюзной организации страны пройдет акция «Поздравим маму вместе!».

Любой член профсоюза сможет передать важные слова для мамы через одну из предложенных открыток, бесплатно отправив ее по указанному адресу, - поделились в областном объединении профсоюзов.

- Есть и другой вариант: можно скачать готовые открытки, выбрать понравившееся поздравление – и отправить в социальные сети или на е-мейл дорогого человека».

К слову, чествование женщины-матери имеет многовековую историю. И сейчас в разное время мам поздравляют во многих странах мира.