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Профориентация в действии. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны проводят встречи с учениками школ

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Профориентация в действии. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны проводят встречи с учениками школ

16 февраля в рамках профориентационной работы по вопросам поступления в Специализированный милицейский лицей Министерства внутренних дел одну из школ Бобруйска посетил инспектор группы кадров капитан милиции Тарас Морозов.

Ученикам показали видеофильм о жизни лицеистов, а сотрудник группы кадров рассказал о правилах приема в учреждение образования, основных требованиях, предъявляемых к кандидатам в лицей, необходимых экзаменах и других нюансах подготовки к поступлению. Тарас Васильевич подчеркнул, что один из выпускников этой школы уже поступил в лицей и успешно обучается на первом курсе, показывает хорошие результаты и считает свое поступление в это учебное заведение верным жизненным решением.

Сотрудник Департамента охраны также ответил на все вопросы, которые были заданы во время беседы.

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