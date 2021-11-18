Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Профмеры после COVID-19 для предотвращения развития тромбозов показаны даже молодым — гематолог

89 0

Профмеры после COVID-19 для предотвращения развития тромбозов показаны даже молодым — гематолог

Среди последствий коронавируса врачи называют нарушение свертываемости крови, и даже молодым пациентам, перенесшим COVID-19, следует предпринять профилактические меры для предотвращения развития тромбозов, сообщают «Известия».

Как пояснила врач-гематолог высшей категории Диана Ким, даже молодые пациенты, переболевшие коронавирусом в легкой форме, не защищены от инсульта или поствирусного тромбоза, и заболевание может возникнуть даже спустя несколько месяцев после COVID-19. При этом важно помнить, что тромбы, образовавшиеся в сосудах головного мозга, могут привести к фатальному исходу.

— Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями, — отметила доктор.

Чтобы избежать ухудшения здоровья, специалист рекомендовала в течение 3 месяцев после выздоровления от коронавируса принимать антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь.

— Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать, — отметила Д. Ким.

Врач также обратила внимание на то, что наибольшему риску тромбообразования подвержены лица с имевшимися ранее заболеваниями сосудов.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »