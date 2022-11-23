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Общество

Профильные инженерные классы появятся в учреждениях общего среднего образования

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Профильные инженерные классы появятся в учреждениях общего среднего образования

Профильные инженерные классы появятся в учреждениях общего среднего образования Беларуси — подготовку кадров начнут со школьной скамьи и проведут через технические вузы к высокотехнологичным инновационным предприятиям. Первые шаги уже сделаны: в каждый район страны поставили комплекты робототехнического оборудования, разработана учебная программа факультативных занятий, их запустили в четырех школах Минска и учреждении образования в агрогородке Колодищи, пишет СБ.

Министерство образования закупило комплекты робототехнического оборудования, которые направлены в 150 учреждений общего среднего образования. В каждом районе страны школьники смогут заниматься на самых современных аппаратах. Уже подготовлены методические рекомендации по использованию комплектов робототехнического оборудования РОББО, разработаны факультативные занятия.

 

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