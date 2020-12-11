Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19
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В Могилевской области и в Бобруйске организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов 8 (0225) 71-58-31 (понедельник-пятница с 8-00 до 16-00), 8 (0222) 63-53-60 (круглосуточно), 8 (0222) 33-18-68 (понедельник-пятница с 8.00 до 18.00).
По вопросу доставки продуктов, товаров первой необходимости, лекарств можно обращаться по телефонам «Горячей линии» – 72-18-91, +375 (44) 766-54-88 пн-пт. 9.00-18.00 (учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска», ул. К.Либкнехта, д.58).
В Первомайском районе данная категория граждан может обратиться по телефону «Горячей линии» 72-73-75, +375 (29) 932-04-57 (А1) пн-пт. 8.00-17.00 УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска», ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19.
Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00.
Телефон горячей линии 8 (0225) 77-84-51.
ПО/РК ОО «БРСМ» ОАО «Белшина».
8 (0225) 41-11-99.
Ленинский РК ОО «БРСМ» 8 (0225) 76-58-90.
Первомайский РК ОО «БРСМ» 8 (0225) 79-29-97.