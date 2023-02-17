Профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений

Распространение пьянства и алкоголизма является одним из критических факторов, негативно воздействующих на показатели социально-демографического развития, общественную безопасность, решение задач по повышению эффективности функционирования элементов социально-экономической системы. Распространение пьянства деформирует общественное сознание и ценности, препятствует укоренению позитивных жизненных установок на здоровый образ жизни, самосозидание, креативные подходы к профессиональной, учебной, досуговой деятельности.

Сотрудниками УВД Бобруйского горисполкома совместно с иными заинтересованными ведомствами осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей.

Необходимо обратить внимание, что

- за незаконное перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков административным кодексом Республики Беларусь предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции, спирта, табачного сырья (ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь);

- за изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления административным кодексом Республики Беларусь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов (ст. 13.27 КоАП Республики Беларусь).

Справочно:

Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома