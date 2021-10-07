Профилактические надписи на асфальте нанесли школьники вместе с милиционерами в Хотимске

В Хотимске школьники вместе с милиционерами нанесли профилактические надписи на асфальте. Как сообщили в Хотимском РОВД, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и ГАИ на улицах города провели профилактическую акцию «Посмотри по сторонам».

Вместе со школьниками изготовили трафарет с надписью «Посмотри по сторонам», которую каждый желающий мог нанести на тротуар.

- Места выбирали вблизи школ: рядом с проезжей частью у пешеходных переходов.

Надписи, оставленные на асфальте, издалека привлекают внимание, что даст возможность детям-пешеходам впредь быть более внимательными участниками дорожного движения.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – тема всегда актуальная. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с самого раннего возраста, - отмечают правоохранители.

https://mogilevnews.by/news/07-10-2021-14-49/75455