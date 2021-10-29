Профилактические мероприятия «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!» стартует с 30 октября в Бобруйске

С 30 октября по 07 ноября 2021 года на территории Бобруйска будут проводиться профилактические мероприятия «Безопасные каникулы» с целью стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде.

Мероприятия будут направлены на профилактику потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетними, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, профилактику тяжких и особо тяжких преступлений.

Как отмечает старший инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Екатерина Александровна Кузнечик, в каникулярный период ничем незанятые подростки, попадая под негативное влияние сверстников, часто совершают правонарушения и преступления. В этот период особенно необходим контроль за детьми с стороны родителей. Знать, где и с кем общается подросток, обязанность взрослых. Напомните детям о правилах поведения в общественных местах, о правилах безопасности на улице и дороге, пожарной безопасности.

« С начала года на территории города подростками совершено 17 преступлений, большинство из которых кражи и хулиганства. В отношении одного несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. К административной ответственности привлечено 309 подростков, 176 из которых, за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, в том числе пива. В случаях, когда несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, к ответственности привлекают родителей. В этом году, уже 129 родителей привлечено к ответственности за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей», - подчеркнула Екатерина Александровна.

Правоохранители бобруйской милиции проведут отработки массового скопления подростков, посетят по месту жительства тех ребят, с которыми инспекторы ИДН проводят индивидуальную работу с целью изучения их занятости в свободное время.

Пусть каникулы пройдут безопасно и с пользой для всех бобруйских ребят.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк