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Профилактика

Профилактическая антинаркотическая и антиалкогольная акция пройдет в Могилевской области с 14 февраля по 17 марта

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Профилактическая антинаркотическая и антиалкогольная акция пройдет в Могилевской области с 14 февраля по 17 марта

С 14 февраля по 17 марта в Могилевской области проводится комплексное профилактическое мероприятие «Вместе мы сила», направленное на предупреждение употребления и распространения психоактивных веществ среди несовершеннолетних, а также в целях формирование у детей и подростков установки на здоровый образ жизни. Цикл тематических мероприятий организуется в тесном взаимодействии прокуратуры Могилевской области, комиссии по делам несовершеннолетних, главного управления по образованию и управления внутренних дел Могилевского облисполкома.

- Анализ криминогенной ситуации в подростковой среде Могилевской области (по итогам 2022 года) указывает на необходимость усиления профилактического влияния в части исполнения правовых норм антинаркотического, антиалкогольного законодательства, формирования основ ЗОЖ, - отметили орагнизаторы. - Употребление психоактивных веществ, в том числе алкоголя, негативно влияет на правопослушное поведение несовершеннолетних и в ряде случаев способствует совершению ими противоправных действий.

На протяжении месяца планируется провести две взаимодополняющие акции «Вместе против наркотиков», и «Вместе за здоровый образ жизни». Особое внимание будет уделено вариантам конструктивной занятости несовершеннолетних.

Стартует акция 14 февраля со встречи специалистов с учащимися учреждений профессионального образования, особенность проведения которой заключается в отказе от лекционных форм обращения к подростковой аудитории. В Могилевском городском центре культуры пройдут полилог и диалоговая площадка.

mogilevnews.by

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