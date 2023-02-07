Профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости» пройдет в Бобруйске 10 февраля

Согласно решению Бобруйского городского исполнительного комитета от 27 января 2023 г. № 2-20 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска» в рамках проведения профилактической антиалкогольной акции «День трезвости», направленной на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними ограничить 10 февраля 2023 г. (с 00.00 по 24.00) продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив. ­

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