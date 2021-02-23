Профилактическая акция «Вместе против наркотиков» пройдет в Могилевской области

Профилактическая акция «Вместе против наркотиков» пройдет с 24 февраля по 5 марта в Могилевской области. Ее цель - формирование у детей и подростков установки на здоровый образ жизни, предупреждение употребления и распространения наркотических средств среди несовершеннолетних.

Акция проводится в тесном взаимодействии с управлениями внутренних дел, культуры, спорта и туризма, главными управлениями по здравоохранению, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, общественными организациями. Для ее реализации запланирован ряд межведомственных мероприятий.

В период проведения акции будет распространяться профилактическая информация о недопустимости употребления наркотиков, об ответственности за связанные с их незаконным оборотом преступления и т.д. Будет организована масштабная информационная кампания - распространение тематических листовок, лектории с демонстрацией видеофильмов в школах и вузах, прямые телефонные линии в учреждениях здравоохранения, круглые столы и диспут-клубы для подростков, состоящих на учете в ИДН. В Могилеве и Бобруйске с подростками, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, проведут беседы-предупреждения «Не отнимай у себя завтра».

В рамках мероприятия состоится и молодежная акции «Молодежь против наркотиков». В учреждениях образования области пройдут обучающие семинары, тренинги и практические занятия и для педагогов и законных представителей обучающихся по тактике выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, потребляющих наркотические, психотропные вещества и их аналоги. В трудовых коллективах, учреждениях культуры и спорта, общего среднего и профессионального образования, дополнительного образования детей и молодежи организуют информационно-просветительские мероприятия, направленные на формирование негативного отношения молодежи к употреблению и распространению наркотиков.

26 февраля в социально-педагогических центрах, учреждениях здравоохранения и образования запланирован Единый родительский день с консультацией по вопросам профилактики зависимостей.