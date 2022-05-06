С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоеме и др.) с 10 мая по 1 июня в республике пройдёт профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

Акция будет проходить в 2 этапа:

1-й этап – со 10 по 20 мая приурочен к Международному дню семьи: акция пройдет на объектах с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские театры), в детских развлекательных центрах, организациях общественного питания, детских магазинах;

2-й этап – с 23 мая по 1 июня приурочен к Международному дню защиты детей: акция пройдет в учреждениях здравоохранения (кабинеты здорового ребенка, женские консультации и т.д.), дошкольных учреждениях, начальных классах общеобразовательных учреждений и центрах внешкольного образования (родительские собрания), многодетных семьях и детских домах семейного типа, семьях СОП, на открытых площадках, в местах массового пребывания людей.

Присоединяйтесь к акции вместе со спасателями. Приходите на мероприятия и участвуйте в конкурсах! Вас ждет много полезного обучающего материала для вас и ваших детей, конкурсы, викторины, квесты, подарки!

Уважаемые родители! Помните, что именно вы в ответе за безопасность своего ребенка!