Профилактическая акция “День трезвости” пройдет в Бобруйске
144 0
0
Профилактическая акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 3 марта.
В этот день с 00.00 до 24.00 в городе будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.
Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, а также борьбу с ними.
0
Читайте
также
также
-
Причины массового замора рыбы зимой
-
Слабый туман и гололедица. Погода на 3 марта
-
Профилактическая акция “День трезвости” пройдет в Бобруйске
-
Министр обороны РБ Виктор Хренин проведет личный прием граждан в Бобруйске
-
Туман и гололедица. Погода на 2 марта
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости