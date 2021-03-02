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Профилактическая акция “День трезвости” пройдет в Бобруйске

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Профилактическая акция “День трезвости” пройдет в Бобруйске

Профилактическая акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 3 марта.

В этот день с 00.00 до 24.00 в городе будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, а также борьбу с ними.

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