Профессор: инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток

Инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток, рассказала корреспонденту "Медвестника" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова, сообщает БЕЛТА.

"Что касается нового штамма омикрон, то он имеет очевидное преимущество репликации перед дельтой и более низкий риск развития тяжелых заболеваний. Инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток. Не исключено появление первых признаков недомогания на следующий день после контакта с больным COVID-19", - отметила Оксана Романова.

По ее словам, текущие данные позволяют называть омикрон более легким вариантом болезни, приближенным к известным видам ОРВИ, которые десятилетиями циркулируют в разных странах мира.

Обоняние и вкус в этом случае меняются гораздо реже, чем при дельта-варианте, а на первый план выходят стандартные симптомы - слабость, головная боль, повышение температуры до 38 градусов (иногда и выше), ломота в суставах и боли в мышцах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. Температура держится в среднем 2-5 дней.