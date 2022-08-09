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Профессия – Родину защищать!

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Профессия – Родину защищать!

Сегодня мы хотим Вам рассказать о военнослужащем 147 зенитного ракетного полка рядовом Кетове Владимире Владимировиче, уроженце г. Бобруйска.

Учился Владимир в ГУО «Средняя школа 1 г. Бобруйска», затем поступил и окончил «Белорусское государственное училище олимпийского резерва» по специальности тренер-преподаватель по стрельбе из лука.

С 2021 года молодой человек трудился тренером-преподавателем по стрельбе из лука в СДЮСШ «Юность» в родном городе.

В ноябре 2021 года молодой человек был призван на военную службу по призыву в 147 зенитный ракетный полк, где и служит в настоящее время. Служба в  армии дается Владимиру с легкостью и интересом, поэтом в ближайшее время планирует перевестись на службу по контракту, в чем его поддерживают родные и близкие, а особенно супруга Елизавета.

Гордимся нашими земляками!

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