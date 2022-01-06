Профессиональная работа Бобруйского отдела Департамента охраны

6 января 2022 года бобруйчанка Елена Бормотова пришла в Бобруйский отдел Департамента охраны, чтобы выразить слова благодарности за помощь его сотрудникам – милиционеру-водителю группы задержания батальона милиции старшему сержанту Виталию Феськову и милиционеру группы задержания батальона милиции прапорщику Андрею Адасенко.

30 декабря прошлого года на Елену Алексеевну в ее квартире напали бывший супруг и его сожительница. Сначала были унижения и оскорбления. Потом бывший муж стал угрожать расправой: «Я тебя убью, но жить в этой квартире ты не будешь!» А затем применил физическую силу. Бобруйчанка сумела позвонить в Департамент охраны. Дежурный сообщил милиционерам, которые оперативно среагировали: буквально ворвались в квартиру, задержали нападавших и доставили их в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Елена Бормотова призналась, что впервые в жизни столкнулась с подобной ситуацией и даже боится предположить, чем бы все закончилось, если бы не своевременное появление сотрудников Департамента, их грамотные и слаженные действия. Она отметила, что в наших правоохранительных органах работают настоящие профессионалы, люди, которые в любую минуту придут на помощь. Горожанка пожелала Виталию Сергеевичу и Андрею Николаевичу успехов в их нелегкой и непростой работе, меньше нештатных ситуаций, благополучия и карьерного роста. А милиционеры заверили, что всегда на страже спокойствия граждан.