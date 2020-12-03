Проезд в общественном транспорте в Могилевской области подорожает

Стоимость проезда в общественном транспорте в Могилевской области повысится. Предполагается, что билет на одну поездку в городских автобусах и троллейбусах подорожает на 10 копеек. Таким образом, его цена составит 70 копеек. На пригородных маршрутах за каждый километр пассажирам придется платить на 1 копейку больше.

Проезд подорожает в ближайшее время; точная дата пока не известна. Как сообщили Радио Могилев в отделе транспорта и коммуникаций Могилевского облисполкома, на данный момент подготовлено решение облисполкома об изменении тарифов. После подписания документ должен пройти согласование в Минюсте. Решение вступит в силу после опубликования на Национальном правовом интернет-портале.