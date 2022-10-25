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Общество

Проект Закона о ВНС вынесен на общественное обсуждение

Принимайте участие на Правовом форуме Беларуси!

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Проект Закона о ВНС вынесен на общественное обсуждение

Согласно проекту Закона Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Документ определяет:

  • правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС;
  • права и обязанности делегата ВНС;
  • принципы и организационные основы деятельности ВНС.

Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь .

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 октября по 2 ноября 2022 г.

 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

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