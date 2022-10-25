Проект Закона о ВНС вынесен на общественное обсуждение
Принимайте участие на Правовом форуме Беларуси!
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Согласно проекту Закона Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.
Документ определяет:
- правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС;
- права и обязанности делегата ВНС;
- принципы и организационные основы деятельности ВНС.
Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь .
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 октября по 2 ноября 2022 г.