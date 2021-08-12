Проект “X-Factor в Беларуси” стартовал в Минске. Видео

Во вторник, 10 августа, Белтелерадиокомпания приступила к съемкам премьерного музыкального шоу-проекта "X-Factor в Беларуси". Стилизованная арена творческого состязания развернулась в крупнейшем павильоне Национальной киностудии "Беларусьфильм". Об этом сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.

Более 300 ярких и самобытных исполнителей со всей страны, которые успешно прошли живой предварительный кастинг, вскоре поделятся своей личной историей и встретятся лицом к лицу с авторитетными наставниками - Сергеем Соседовым, Русланом Алехно, Сергеем Пархоменко (Серегой) и Ольгой Бузовой. Первый выпуск специальных телевизионных "дневников" проекта "Беларусь 1" представит 18 сентября.

Премьера самого масштабного проекта телесезона 2021/2022 запланирована на канале "Беларусь 1" этой осенью, 2 октября, а победителя выберут в режиме реального времени в декабре. Ведущими шоу станут известные лица Белорусского телевидения - Владимир Богдан и Марианна Муренкова.

В пресс-службе отметили, уже сейчас следить за закулисьем проекта "X-Factor в Беларуси" можно в официальном аккаунте шоу в Instagram @xfactorbelarus, в информационных выпусках Агентства теленовостей и в утреннем шоу "Добрай раніцы, Беларусь!", а также в эфире каналов Белорусского радио.

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