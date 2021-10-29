Проект указа о создании госкорпорации сельхозмашиностроения будет внесен в правительство до 1 ноября

Проект указа о создании государственной корпорации сельскохозяйственного машиностроения будет внесен в правительство до 1 ноября. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, предлагается объединить производственный, технологический, коммерческий, кадровый потенциалы предприятий сельскохозяйственного машиностроения - холдингов МТЗ, "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш". Определяются механизмы финансового оздоровления участников корпорации, в том числе через Агентство по управлению активами в соответствии с указом от 15 октября 2021 года №391 "О стабилизации финансового состояния организаций".

"Поручено до 1 ноября внести проект указа о создании государственной корпорации в правительство. Думаю, в ноябре мы его доработаем и отправим Президенту", - сказал Юрий Назаров.

В рамках корпорации планируется формирование производственных цепочек по принципу одноцелевых товарных групп, выстраивание продаж не отдельных товаров, а систем машин полного технологического цикла (по сути, технологий). "Формирование единой производственной, технологической и кадровой дисциплины, проведение единой маркетинговой политики и системы продаж, единой сбытовой сети позволит снизить затраты на производство, увеличит долю на мировом рынке сельскохозяйственной техники белорусского производства и повысит капитализацию государственных активов", - отметил вице-премьер.