Проект «Социальный туризм 60+». Как это работает в Бобруйске

В рамках мероприятий Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие 2030» 2 декабря получатели услуг отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района совершили обзорную экскурсию в Слуцк, посетили фабрику художественных изделий, где по технологиям 18 века ткут знаменитые Слуцкие пояса.

Приглашаем жителей Первомайского района в возрасте 60 лет и старше к участию в проекте «Социальный туризм 60+». Мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4, тел.72-73-66.

Татьяна Сакач,

заведующий отделением дневного пребывания

для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН

Первомайского района г.Бобруйска»