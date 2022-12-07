Проект «Социальный туризм 60+». Как это работает в Бобруйске
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В рамках мероприятий Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие 2030» 2 декабря получатели услуг отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района совершили обзорную экскурсию в Слуцк, посетили фабрику художественных изделий, где по технологиям 18 века ткут знаменитые Слуцкие пояса.
Приглашаем жителей Первомайского района в возрасте 60 лет и старше к участию в проекте «Социальный туризм 60+». Мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4, тел.72-73-66.
Татьяна Сакач,
заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН
Первомайского района г.Бобруйска»
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