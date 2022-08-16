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Общество

Проект «Социальный туризм 60+»

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Проект «Социальный туризм 60+»

В рамках мероприятий по «Активному долголетию», проводимых в Год исторической памяти, с целью повышения общественной осведомленности специалистами учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» 14 августа 2022 организована экскурсионная поездка для участников отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста в значимые для Беларуси места.

В этот раз для посещения выбрали Голубую криницу под Славгородом – памятник республиканского значения, охраняемый государством.

Сюда массово съезжаются люди со всей Республики, особенно в религиозные праздники. 14 августа каждого года здесь проводятся богослужения. На территории криницы существует целый культурно-рекреационный комплекс: купели, церковь, священный камень, центр экологии, контролирующий состояние воды в религиозные праздники, когда количество человек превышает 20 тысяч в день. Также территория оборудована всем необходимым для комфортного отдыха. Здесь можно приобрести вкусный свежий мёд и сладости.

Благодаря экскурсии граждане пожилого возраста узнают новое о своей родине, получают положительные эмоции. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия.

Мы ждем Вас по адресу: Бобруйск, ул.К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.

 

Специалист по социальной работе Пархимчик Екатерина Михайловна.

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