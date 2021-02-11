Проект новой Конституции будет готов в течение года
belta 87 0
Проект новой Конституции будет готов в течение года. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.
"В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум", - сказал Александр Лукашенко.
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