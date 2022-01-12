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Референдум 2022

Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь обсудили в УВД облисполкома

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Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь обсудили в УВД облисполкома

Занятие по идеологической подготовке в УВД Могилевского облисполкома посвятили обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. В актовом зале собрались аттестованные сотрудники и лица из числа гражданского персонала.

Как сообщили в УВД облисполкома, заместитель начальника УВД полковник милиции Наталья Симонова обозначила актуальность предлагаемых изменений, отметив, что конституционная реформа является этапом развития и совершенствования государства. Основные тезисы проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь озвучил декан факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, лектор Могилевской областной организационной структуры РГОО «Белорусское общество «Знание» Дмитрий Роговцов.

mogilevnews.by

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