Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь обсудили в УВД облисполкома

Занятие по идеологической подготовке в УВД Могилевского облисполкома посвятили обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. В актовом зале собрались аттестованные сотрудники и лица из числа гражданского персонала.

Как сообщили в УВД облисполкома, заместитель начальника УВД полковник милиции Наталья Симонова обозначила актуальность предлагаемых изменений, отметив, что конституционная реформа является этапом развития и совершенствования государства. Основные тезисы проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь озвучил декан факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, лектор Могилевской областной организационной структуры РГОО «Белорусское общество «Знание» Дмитрий Роговцов.

mogilevnews.by